探射燈：非法棄置猖獗　學者促重罰

為鼓勵建築廢物生產者減少製造廢物，環保署於2005年實施建築廢物處置收費計劃，規定生產者在堆填區內傾倒建築廢物前，需預先開立帳戶並按比例繳費。數據顯示收費計劃實施以來，送往堆填區的建築廢物大幅減少近60%，但非法處置建築廢物的問題卻變得猖獗。有學者指經濟考慮及方便性是生產者非法棄置建築廢物的原因，建議政府加強執法及提高罰則。

現時香港處理建築廢物的方法，主要是將可重用的惰性建築廢物運往公眾填土區，而非惰性建築廢物則會被運往堆填區，收費由每公噸71港元至200港元不等，視乎不同廢物處置設施。為逃避收費，有人選擇隨街棄置建築廢物，有人則利用家居垃圾作掩護，鋪在建築廢物面層，再經非建築廢物通道進入堆填區免費傾倒。

香港浸會大學生物系系主任黃煥忠表示，與其他國家相比，現時香港建築廢物棄置收費並不高昂，但承建商往往因經濟考慮及「貪方便」而鋌而走險，隨處棄置，「除咗要畀錢政府之外，運去堆填區都要額外嘅交通開支，就地棄置可以慳番一筆。」要解決非法棄置問題，黃認為首要條件是加強執法和監察，提高檢控數字和效率，並要加強罰則，以達致阻嚇作用。