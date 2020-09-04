探射燈：周街廢料堆如山　環署扮盲種鼠患

受疫情影響，不少商戶捱不下去，拆裝修激發建築廢料急升。多區大街小巷堆滿建廢「垃圾山」，多月未清理，鄰近商戶直斥惹老鼠曱甴，部分廢料更棄置在「天眼」旁，但偏偏「睇唔到」。單是深水埗區非法棄置建築廢物的投訴，1個月內急升逾11倍，但環保署只有3宗執法個案。

「啲嘢（建廢）一直揼喺度冇人理，仲愈揼愈多，最衰就係惹埋啲老鼠曱甴。」在深水埗汝州街一飾物店任職的女店員指，店外堆積建廢棄置至少3個月，英泥、油罐及碎石等。同區近月湧現不少垃圾山，石硤尾街休憩花園旁的行人路有碎磚、膠屏風等，附近商戶指堆放最少2個月。醫局街垃圾站外亦有近1米半高的垃圾，包括多包俗稱「糯米雞」的泥頭。另外，在大角咀楓樹街、旺角碧街及西洋菜南街等的行車路旁及大廈後巷，均發現堆積如山的糯米雞。

觀塘駿業街及偉業街交界的紅綠燈位置，設有環保署天眼及橫額，但現場有2個卡板擺放近20袋磚頭，位置卻是天眼盲點。巧明街及鴻圖道交界有6個卡板上面分別放有逾30袋糯米雞、載物紙箱及紙皮等廢料。

深水埗區內非法棄置建築廢物黑點安裝14個天眼，但區議會文件顯示，路政處今年5月共接獲157宗有關投訴，較4月急升超過11倍，並處理逾80公噸建廢；而環保署則接獲22宗有關投訴，但只有3宗罰款及檢控個案。該區區議員何啟明指不少樓宇更新及重建工程，承建商或業主立案法團未必妥善處理，他又批評環保署打擊不力。

香港泥頭車司機協會總幹事陳三才表示，疫情下不少商戶結業，要還原店舖「交場」，小型裝修公司因貪方便及慳錢而亂棄廢料。他建議政府在社區撥出閒置土地營運廢料回收場，既可分類垃圾，又可改善環境衞生。議員葛珮帆指非法傾倒建廢問題困擾多年，但環保署卻似乎「乜都唔做，等運到！」存在失職及執法不力。

環保署回覆指，自2016年起於全港約130個非法棄置廢物地點安裝監察攝錄系統，今年首6個月，署方發出的定額罰款通知書有12宗，發出傳票個案有34宗，去年全年分別為41宗及88宗。