網民熱話：小童哽親呼吸困難　父母求援獲的哥義助

小童父母在網上發文感謝當日義助的的士司機及乘客。

家人生命有危險，得到陌生人出手義助，絕對是記一生的恩情。有網民發貼指小朋友食飯哽親有生命危險，正當苦無對策之際，幸得遇上好心的士司機和乘客義助送院，最後小朋友脫離危險期。

近日網民Rain在Facebook群組「柴灣人柴灣事」貼文，表示上周四(27日)與丈夫及小朋友食飯期間，小朋友被食物哽親導致一度無法呼吸。二人大驚立即報警，然後抱小朋友到街上截的士，希望盡快趕到醫院。可惜整條街都沒有車，正當兩人無助之際，發現一輛載客的士，兩人情急下嘗試截停，並向司機和乘客說明原因。

司機和乘客得悉情況緊急，二話不說載三人前往醫院，而由於出門十分匆忙，該名網民和丈夫均沒有戴口罩，乘客不止送口罩讓二人戴上，更送上飲品給他們。幸得好心人相助，小朋友及時送到醫院治療，最終脫離危險期並已出院。發貼網民表達感激，「香港人真係好好！好多有心人！好人一生平安」。

網民大讚司機和乘客好人好事，「我相信乘客和司機知道小朋友無事，就是最大感謝！」、「香港人值得驕傲」。有網民就建議家長學習急救，萬一遇到緊急情況，也可以應急，不過發貼網民表示，自己已有即時做急救，但仍然無法令小朋友將食物吐出。

網民有話說

Van Tsui：感恩小孩最後無事。同時感激出手幫助的司機及好心乘客。

Ni Li：睇到都好心驚！冇事就好

Des Zhu：我哋都要向佢學習

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