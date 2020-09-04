美國搗破走私魚翅到香港集團　起出大量財物魚翅花膠大麻

美國聯邦政府周四（3日）在喬治亞州公布，搗破一個走私魚翅到香港及在美國國內販運大麻的非法集團，起出共值790萬美元（約6162萬港元）的現金及金銀珠寶，另外還有價值未知的魚翅、花膠和大批大麻。包括華人主腦在內的12人被起訴。

起訴書指，譯音姓吳（Terry Xing Zhou Wu）的被告透過在加州伯靈格姆（Burlingame）開設的公司，將非法捕獲鯊魚得來的魚翅，從墨西哥走私到美國；之後再利用佛羅里達州一家門面公司，在2016至2017年間，將至少5670公斤乾魚翅經喬治亞州薩凡納港口運來香港。該家門面公司被指偽造文件，利用佛州容許有牌經銷商出售合法魚翅的法律，將魚翅出口到香港。吳亦被指涉嫌非法由加州販運大麻到喬治亞州及美國其他地方。

吳與另外11名被告，被指利用第三者的戶口，將非法收益轉換成貴金屬及珠寶，以掩飾其非法來源。行動中共起出390萬美元（約3042萬港元）現金、300萬美元（約2340萬港元）的金、銀和其他金屬，以及100萬美元（約780萬港元）的鑽石。此外，還搜到18,000棵大麻、超過15公斤經加工大麻、多把槍械，18件石首魚花膠，另外還有6噸運往香港魚翅的相關紀錄。12名被告被控合謀電匯詐騙、藏毒和洗錢等罪名。

喬治亞州南區檢察官克里斯蒂（Bobby Christine）稱，美國魚類和野生動物服務處在5年前開始調查非法魚翅貿易，以致當局能夠搗破這個還涉及販毒及洗錢的非法集團。他稱行動尚未結束，可能會有更多人被捕。