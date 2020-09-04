騙徒冒充銀行職員推銷低息貸款　誘申請不破產聲明書累市民破財

新冠肺炎疫情持續，多個行業大受打擊，不少人因而陷入財務困難。有不法之徒乘人之危，疑冒充銀行職員推銷低息貸款，市民有機會蒙受損失，甚或個人資料落入騙徒手中，以作不法用途。

警方指，今年上半年涉及低息貸款的騙案數字達305宗，涉款逾2千4百萬，宗數相比去年同期大升逾3倍，且騙徒的詐騙手法亦層出不窮。

據悉，有市民曾接獲自稱銀行職員的推銷電話(Cold Call)，指可為他提供低息貸款優惠，以「新數冚舊數」及作生活應急之用。由於對方能清楚講出受害人的貸款背景，他未疑有詐下，依隨騙徒指示及介紹，前往一間律師行，作出聲明指自己不會申請破產，從而增加貸款獲批機會。

受害人「真金白銀」完成聲明後，連同其他入息證明等文件遞交申請，惟騙徒在多日後始回覆他，並指貸款不獲批後便草草了事，其後更失去聯絡。受害人始知上當，更惶恐自己的個人資料落入騙徒手上，於是報警求助。

大律師陸偉雄回應指，「不破產聲明書」在法律上作用不大，僅代表聲明人在聲明當下未有申請破產，並無阻礙他將來申請破產的意圖，因而聲明書在法律上、或在申請貸款上均無實質作用。

陸續指，受害人原已陷財務困境，再多花大筆律師費作無實際用途的聲明書，實為本末倒置，建議受害人如認為事件涉及欺詐成分，可報警轉交警方跟進。