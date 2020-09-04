全民檢測覓6名隱形患者　專家料零確診仍需數周

全民檢測首三日完成的12.8萬個樣本中，有6個樣本交衞生署覆檢後呈陽性，其中2人屬新確診個案，另4宗為早前確診及已出院的舊個案。身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(4日)表示，從數字上看，目前疫情風險較低，惟近日確診患者有近半都是源頭不明，認為不能以十多萬個已完成檢測的結果去判斷疫情，預料社區仍存在隱形傳播鏈。

對檢測結果公布有滯後問題，許認為與化驗室人手不足有關，並敦促當局加快檢測，以加快找到隱形患者。他又提到，自己近日於沙田源禾路檢測中心協助探樣期間，留意到市民對計劃反應不俗，預料政府會考慮延長檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超在強調，目前疫情未受控，平均6萬人中有1宗陽性個案，反映本地仍有不少傳播源，相信仍要數周時間，個案才可「歸零」。他又認為檢測錄得「陽性」的數字不算高，可能與疫情開始紓緩有關。

被問及兩宗陽性個案有否傳染性時，他認為暫未有資料顯示患者體內有否抗體，但核糖核酸的最大問題是發病後仍間歇性存在，有些個案發病後12周後仍檢測出陽性，估計與殘餘病毒有關，重申未必有傳染性，需到醫院接受進一步檢驗。

坊間有聲音批評檢測速度太慢，梁指出大型檢測需要實驗室不同環節融合及緊扣，若未能做到，檢測量會比較慢。他又形容，若未來一兩日增加人手後情況有改善，則問題不大，最重要是採樣後可在一日內出報告，才可提高切斷傳播鏈的作用。他又建議當局應延長檢測中心的服務時間，以免市民排隊輪候，是較理想的做法。

本身是醫生的議員郭家麒指，每6萬人有1個陽性個案，換言之，按全港人口推算有大約百多宗個案，惟他指當中或僅40人具傳染力，而檢測開支涉及過億港元，是否值得「見仁見智」。另一議員陳凱欣則認為，全民檢測有助找到隱形病人，避免計時炸彈在社區爆發，即使找到一名隱形病人以終止傳播鏈都是值得。她又建議當局考慮為高危群組，包括安老院舍員工、的士和巴士司機、食肆員工等，每一至兩周做一次恆常檢測。