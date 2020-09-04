回歸23年法治淪陷放生違法者　移民公司籲港人盡早申請覓安居之所

香港近年陷入低谷，長逾一年的反修例風波凸顯港府管治不力，多宗違法案件的疑犯被「放生」更令各界嘩然，市民紛紛移民另找安居之所。即使香港已回歸23年，但情況持續惡化，料再過23年只會每況愈下，名副其實「50年不變」。有時事評論員分析，市民已失去居住在香港的決心，加上近年多宗違法事件，包括壹傳媒黎智英恐嚇記者一事獲判無罪，加劇市民不安情緒，勢加速新一輪移民潮。另有移民公司負責人指出，近年不同國家及地區均收緊移民政策，建議港人如想移民應盡早決定。

保安局數字顯示，本港去年約有7000名港人移民外地，較前年估算的7600人微跌約7.9%，但相比前年則增加約7.7%。該局估算港人移民的主要國家為澳洲、加拿大及美國，佔所有移民人數約66%。

時事評論員陳雲生認為，近年港府管治無能，令市民失去信心，特別是近年發生的違法佔中、反修例風波的黑暴事件，以及近日壹傳媒黎智英涉嫌恐嚇記者一事脫罪，令市民感到「政府奈佢哋唔何」，更感到奉公守法亦沒用，相反「有政治背景嘅人可以亂嚟」，市民因而擔心本港陷入另一場風暴而趕快移民，以免日後走不及。

他又分析，本港樓價高企，市民居無定所，「追樓價慘過追火車」，而內地或其他海外地區樓價低，給予港人置業希望，因而加強了港人移民決心。他指，港人已對港府失去信心，認為中央應出手協助香港重回正軌。

環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，自去年發生社會事件，移民查詢明顯增加30%至40%，加上英國政府向英國國民（海外）護照（BNO）持有人及其近親提供入籍途徑，移民吸引力增加。他分析移民潮早於1997年出現，主要因當時政治環境改變，預計本港現時至未來2、3年亦會出現移民潮。他建議，港人如想移民應盡早決定，因近年不同國家及地區均收緊移民政策，若稍後才決定，可以選擇的國家或減少，增加移民難度。