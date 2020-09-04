上半年整體交通客量跌逾30%　機場快綫天星小輪重災

新冠肺炎影響市民出行，本港交通客量持續下跌，上半年日均客量僅約892萬人次，較去年上半年的1297.1萬人次下跌逾30%，其中港鐵日均客量由去年上半年約496.5萬人次跌至今年約308.2萬人次，跌幅近38%，機場快綫受航空業重創所拖累，上半年日均客量僅1.13萬人次，較去年同期的4.97萬人次下跌逾77%。

運輸署公布6月客量表現，6月整體公共交通日均客量為1035.6萬人次，按年下跌19.5%，惟因6月疫情較為緩和，故是今年自2月來首次重上「千萬」水平，亦較5月稍升約15%。不過，多個主要服務旅客的交通工具客量持續偏低，其中機場快綫6月日均客量僅5900人次，按年下跌88%，上半年整體跌77%。

而提供維港兩岸渡輪服務的天星小輪受影響亦十分嚴重，今年6月日均客量僅2.48萬人次，按年下跌52%，上半年日均僅2.44萬人次，較去年上半年日均5.59萬人次下跌56%。