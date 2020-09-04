高銀下午復牌　長實協助下融資87億　20億售保理業務

此外，公司直接全資附屬高銀保理(集團)，按總代價20.5億元，向Power Alpha Global出售銷售股份，即高銀金融保理發展(出售公司)的全部已發行股本，以及股東貸款。完成後，出售集團各成員公司不再為公司的附屬。扣除出售事項相關的其他開支後，料淨集約20.47億元，擬動用於償還債務及作為一般營運資金。

集團指出，鑑於出售集團的財務表現欠佳(截至2020年6月底止年度的虧損為約919萬元)，因應當前市況，董事認為重新調配管理層及集團財務資源，以在完成後加強其餘下業務表現，乃符合公司和股東的整體利益。此外，出售事項將導致終止確認出售集團的銀行借貸，再加上出售事項的所得款項，將有助提升集團整體的財務靈活度。

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