梅窩及沙頭角進行渠務改善工程　提升防洪能力

新界及離島區不少排水渠及雨水渠的設計老舊，未能應付暴雨來襲，易出現水浸。渠務署將為梅窩及沙頭角石橋頭進行相關的改善工桯，以提升防洪能力。改善工程完成後，石橋頭的雨水排放系統可提升該河道的防洪水平至10年，以紓緩周邊村落的水浸問題。

當局的檢討報告指出，石橋頭河道周邊村落在極端暴雨情況下，洪水會從河道溢出到村莊包括麻雀嶺新屋下和石橋頭，以至到河道以南。雨水排放系統改善工程能夠提高該河道的防洪水準，減低對鄉村及新小型房屋的水浸風險。

擬議的雨水排放系統改善工程的總工程面積為960平方米，包括建造長67米的長矩形排水道和舖砌石籠，以及升級沿沙頭角道現有的箱形暗渠。擬議的雨水排放系統改善工程亦建議升高在該河道上方的現有行人過路通道。工程暫定於2022年初施工，並於2026年完成。

至於梅窩的工程範圍，包括在大地塘河建造約530米長的箱形暗渠，將大地塘河水於大雨時分流至白銀鄉河及鹿地塘排水繞道、重建或修建防洪牆及石籠護土牆、修建農用陂頭、河道重塑、活化河道、建造防潮屏障及水閘及相關附屬工程；於南邊圍建造雨水泵房及建造相關連接排水管道；及在鹿地塘河及鹿地塘排水繞道等。項目暫定於2025年動工，2030年竣工。顧問暫定於2021年第二季開始進行勘測及環境影響評估，2022年第四季完成。