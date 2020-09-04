健身中心重開人流未及以往　有市民稱要加操追回進度

健身中心今日(4日)起獲解禁重開，為期7天。東網記者巡視旺角的健身中心，發現今早11時前往健身的客人不多。有市民表示對健身中心內衞生情況有信心，未來會繼續來做運動；亦有市民估計下午人流會較多，故提早於早上前來，避開人潮。

市民余先生指，自己以8000港元購入3年會籍，健身中心因早前關閉，已為會員延長會籍，坦言「太耐無健身」，所以重開首日便來操練。他提及，場內的健身器械間均設有隔板，做訓練時很安心。市民鄭先生也表示，場內職員很留心客人情況，剛才遇見一位客人沒戴口罩，職員便馬上勸喻。

堅持做運動要持之以恒的楊先生則說，健身中心關閉影響了自己的操練進度，未來或要考慮「加操」，他又形容健身中心重開是喜訊，相信很多健身愛好者都會回中心健身，「相信會全場爆滿」。

另一位市民梁先生提早於早上來到，以避開人潮，他指場內人士雖然多於20人，卻比以往少，人流不算密集，亦有職員清潔健身設備。被問及今早有連鎖健身中心結業，梁先生表示理解現時經濟差，各行各業均受影響，「健身中心撐唔住都無辦法」。

據政府早前公布，健身中心重開後仍要遵守規定，如場內人士均需佩戴口罩、連教練在內每一組訓練或課堂最多4人、每小組間至少相距1.5米、器械要相隔1.5米或有隔板阻隔等。

另外，雖然政府日前亦宣布重開部分身體接觸較少的體育場所，如乒乓球、羽毛球等場所，但花園街體育館內所有場所均暫未重開，職員表示仍在進行清潔，重開日期要待政府再作公布。