家庭遊樂中心復業無期　業界促政府容許重開發放補貼

本港疫情緩和，政府容許部分商業處所重開，但家庭遊樂中心卻未有包括在內，業界對此不滿，促請政府容許即時復業，以及發放第二輪停業期間的補貼。

有議員今日(4日) 聯同家庭遊樂中心業界代表召開記者會，業界認為遊樂中心與健身中心性質相似，認為應看齊批准重開。香港家庭遊樂中心商會執行委員鄧國倫表示遊樂中心是低風險場所，顧客之間的身體接觸較少，業界亦已自行訂立一系列衞生措施，包括繼續關閉波波池、娛樂設施之間必需相隔1.5米距離、顧客人數不可超過牌照限制可容納人數的一半等。

鄧國倫指遊樂中心停業逾3個月，由於場所面積較大，平均有5千至3萬多呎，業界每月總共虧蝕逾6000萬港元租金，故期望盡快復業，並促請政府參考早前的公眾娛樂場所牌照持牌人資助計劃，盡快提供第二輪停業期間的補貼。

經營小型家庭遊樂中心逾30年的劉先生表示，他擁有8間店舖，指首輪停業已是損失慘重，而再次停業更是無法繳交全數租金，將結束其中2間分店。

議員邵家輝指，家庭遊樂中心約3000名從業員現時零收入「手停口停」，認為政府不能視而不見，在平衡市民健康之餘，亦要兼顧業界需要，促請政府與業界商討提升防護措施的對策，批准業界盡快復業。