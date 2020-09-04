商人否認深圳狎女童　稱生父為爭撫養權教女誣衊

30歲內地男商人被指在去年初其深圳住所中，非禮女友的5歲幼女，他去年於落馬洲入境香港時被捕，被控一項非禮罪，案件今（4日）於區院續審。法庭昨裁定案件表面證供成立，被告今出庭自辯，反指認為是女童生父為了兩名女兒的撫養權而「搞事」，教女童對他作出誣衊旳指控。

被告自辯指在深圳經營物流公司，其後認識了X的母親及發展關係，並接受與女方的兩名女兒同住。被告稱因工作關係，經常深夜才回家，但他與X兩姊妹關係甚好，二人對他亦不錯。

對於何以X會對她作出非禮指控，被告稱「我覺得係因為佢生父教佢講呢啲說話」，並指X生父一直希望獲得兩名女兒的撫養權，更妒忌他與兩名女童有較深的感情。

被告稱去年X父接走了兩名女童後，數日後其女友便收到對方的訊息，說X入了院，並指摘他們不是人等。被告表示雖然訊息中並沒有具體指控，但他意會到是「果種意思」，即與性侵的問題有關。

被告續指，之後女友要求與女兒見面，但遭生父拒絕，對方只着他等報告。被告稱當時希望與對方對質及澄清，法官遂問及他有甚麼實際行動，他回應除「一路等警察搵我」，並並無其他行動。

被告其後從女友口中得知有關報告指兩名女童健康，沒有被性侵迹象，頓時覺得：「即係唔關我事啦」，故無追問指控細節。

法官聞言質疑被告:「唔覺得嬲咩，你比人屈左喎，有無叫你老婆發個微信話番佢啊」，被告坦言「唔覺得嬲」，他愛的是女友及兩名女童，她們沒有受傷害便可，不欲與女友的前夫拉上任何關係。