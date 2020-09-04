民政事務局開設逾2500個臨時職位　涉3.54億元開支

新冠疫情打擊經濟推高失業率，民政事務局在「防疫抗疫基金」下推出創造職位計劃，開設逾2500個與文化、藝術、康樂、體育，以及地區行政有關的有時限職位。至今已有逾1000個職位獲聘任，其餘職位亦將於未來陸續進行招聘，共涉及開支約3.54億港元。該署亦計劃開設多個執行行政及文書職務的職位。

新開設的有時限職位為期6至12個月不等，包括全職和兼職工作，涵蓋多個工作範疇，涉及民政事務局、康樂及文化事務署、民政事務總署，以及相關範疇的非政府組織，適合不同技能及學歷人士。

在文化及藝術方面，開設的職位將為香港演藝學院、香港藝術發展局、西九文化區管理局等機構，以及康文署，提供市場推廣及行政支援，推動圖書館系統智能化，協助和支援公共圖書館及文化場地的管理或運作和服務提供，並為有志於藝術行政或舞台管理方面發展的人士，提供實習機會。

而於康樂及體育範疇下開設的職位，工作將包括加強香港體育學院及相關殘疾人士體育總會的運動員訓練工作、增加各受資助體育總會的行政支援，及為康文署提供行政及活動支援，另有部分職位會負責在休憩場地加強清潔、園藝護理及管理工作。