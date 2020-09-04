男警涉協助管理工廈賭場　獲准暫緩答辯待聘律師

警方5月初搜查屯門一個工廈單位，搗破一個非法賭場並拘捕多名男女，包括兩名休班警。其中一名中年男警事後被控協助管理賭場罪，今（4日）與其餘9名涉案男女在屯門法院提訊，其中6名賭客承認在賭場內賭博罪，各罰款500港元，男警和被控營辦賭場罪的被告則要求毋須答辯，申請押後以待聘請律師，獲法庭批准。兩人准保釋至9月30日再訊。

案中涉嫌營運賭場的被告為47歲商人陳偉麒；被控協助管理賭場則為52歲男子潘藝志，在控罪書上沒報稱職業。控罪指陳於今年5月4日，在屯門建泰街恆威工業中心一單位內營辦賭場；潘則於同日同地協助管理賭場。餘下6男2女的賭客的年齡介乎18至56歲，分報稱任職學生和廚師等。

針對8名賭客的案情指，警方當晚在涉案大廈梯間埋伏，期間見一名男子從單位步出，於是拘捕他，該男子最終未被起訴。警員隨後拍門要求進入單位，但沒人應門，最終採取行動強行進入單位，發現單位內有桌球枱、麻雀和天九等，拘捕兩名男子，以及案中8名賭客。警方調查後發現以其中一人為收信人的電費單，另外另一人亦曾在桌球枱上收取金錢。