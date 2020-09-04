晚市堂食延長惟2人1枱不變　市民指分枱坐冇意思

食肆晚市堂食今日起延長至晚上10時，但2人1枱等限制則不變。

新冠肺炎疫情有所緩和，政府進一步放寬防疫措施，食肆晚市堂食今日(4日)起延長1小時至晚上10時，但2人1枱等限制則不變。有食肆表示晚市恢復後，生意雖然有回升，惟對於以家庭客為主的酒樓卻幫助不大，另有市民則指禁聚令仍生效，暫不考慮外出吃晚飯。

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，雖然政府公布晚市堂食時間延至晚上10時，但酒樓亦只會營業至晚上9時半，主要是希望客人可以坐多一會、不用急着用膳。他認為措施放寬對其他類型的食肆幫助較大，但對於以家庭客為主的酒樓則幫助不大，他指出在2人1枱的規定下，家庭客要分枱坐，故少了來光顧，加上2人食量有限，現時每晚約有20多枱客，每枱僅消費200至300港元，認為若放寬至4人1枱，家庭客可以同枱坐，才會令生意回升。

餐廳經理楊小姐則指，自晚市堂食延至晚上9時，生意已回升至疫情前的三分一，預料今晚能營業至晚上10時，生意會再好點，期望政府可在未來將營業時間再往後延，令餐廳可以做多些生意。

政府公布放寬措施時曾提及，延長晚市堂食時間乃是考量到部分工作較晚的市民，惟市民曾先生卻表示，晚市堂食時間再延長對他幫助亦不大，他指自己從事零售，晚上11時才下班，每日晚上約9時食飯，以往和同事已習慣叫外賣回公司食，加上2人1枱的限制，「同事要分枱坐，冇咩意思」，所以未來也不會考慮到餐廳食飯。

另一位市民歐先生則表示，政府放寬措施幫助大，一來市民在外晚膳不用趕着用餐，二來餐廳有充足時間「做多兩轉生意」，相信對營運有幫助。