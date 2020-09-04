涉賄賂上司以「保飯碗」攞津貼　2政總外判保安員遭起訴

廉政公署昨日(3日)落案起訴2名政府總部的外判保安員，控告他們涉嫌分別與1名上司串謀，使對方收受共1.8萬港元賄款，以「保飯碗」或獲批額外津貼。2人案發時均是佳定物業管理有限公司保安員，被派駐到政府總部工作。他們已獲准保釋，將於下周一(7日)在東區裁判法院答辯。

2名被告為蔡旭初(61歲)及陳秋和(64歲)，各被控一項串謀使代理人收受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。2人於案發時均被派駐到政府總部工作，受佳定一名物業經理監管，除獲發月薪外，亦會按其職位、更份、值勤紀錄、表現、工作量及年資等，而獲發數百元至約3000港元的特別津貼。

蔡旭初涉嫌於2018年8月1日至2019年7月8日間，串謀使該物業經理在無合法權限或合理辯解下，從蔡接受共1.5萬港元，以作為協助繼續受僱於佳定的誘因或報酬。而陳秋和則涉嫌於2018年9月1日至2019年1月8日期間，串謀該物業經理在無合法權限或合理辯解下接受3000港元，作為向陳額外批出特別津貼的誘因或報酬。