網民發起「9.6九龍大遊行」恐爆亂局　警方稱會果斷執法

在疫情剛開始緩和之際，修例風波再起。近期有網民發起在後日(6日)舉行「9.6九龍大遊行」，在各社交網站上更列出詳細遊行路線，及不同宣傳單張。警方今(4日)呼籲市民不要參與任何未經批准集結或受禁的羣組聚集，又稱會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，適時作出拘捕。

警方今午在社交網站發貼，指留意到有人於網上號召他人後日在九龍區進行未經批准的集結，但該活動並沒有獲得警方的不反對通知書，而參與組織或煽惑他人參與未經批准集結或非法集結，均有機會觸犯《公安條例》，一經定罪最高可被判處監禁5年 。

警方指，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險，及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下有關進行受禁羣組聚集的規定，又強調絕不容忍任何違法行為。

有網民近日在社交平台上發起「9.6九龍和勇大遊行」，目的是「反國安法」、「反健康碼」、「反對藉疫情押後選舉」。網上亦公布當日的遊行路線及時間，聲稱會在下午約2時半，在佐敦道彌敦道交界、或逸東酒店集合，並沿彌敦道往亞皆老街遊行，更形容是「香港重光路線圖」，呼籲「真。香港人歸隊」。