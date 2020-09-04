青年認堵路保釋候判　求情稱已反思感後悔

4名青年被指去年10月5日在旺角藏有鐵枝及以垃圾桶堵路等共被控5罪，案件今（4日）在西九龍法院再訊，其中17歲無業青年李駿承認在公眾地方造成阻礙及無牌管有無線電通訊器具兩罪，獲准保釋至本月25日等感化及社會服務令報告判刑。而另一名涉無牌管有無線電的同齡無業青年陳嘉億則獲撤銷控罪，以1000港元守行為24個月了事。

涉案17歲無業被告李駿，現承認於去年10月5日在旺角染布房街與窩打老道交界，與其他身份不詳人士在該路段遺下垃圾袋、垃圾桶及回收箱等，對上述公眾地方的車輛或人造成阻礙、不便或危害；他與同案17歲無業被告陳嘉億也分別被控當天在上址無牌管有一部無線電通訊器。

案情指，事發日凌晨警方接報現場有示威者堵路，到場後截停正往染布房街方向逃走的李及陳，並從二人身上搜出對講機，李在警誡下承認用雜物堵路。

辯方替李求情指，李讀至中三輟學，事發時無業，惟本月已重返校園，承諾會珍惜機會努力學習，也有社工跟進，已反思自己行為，認罪顯示悔意，望法庭考慮他年輕初犯予以輕判。

另外，同案17歲收銀員李熙駿則否認於同日在旺角窩打老道72號的公眾地方，無合法權限或辯解而攜有一支長約115厘米的鐵枝；20歲侍應李駿昊亦否認於同日在旺角窩打老道65號地下外抗拒執行職責的督察21982。二人的案件押後11月12日預審。