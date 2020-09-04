調查發現近52%人失業逾半年　議員促政府再派1萬元

新冠肺炎第三波疫情爆發後，今年5至7月的失業人數和失業率分別為24.3萬人和6.1%。有政黨今午(4日)公布一項民意調查，發現近四成人失業，逾五成人失業半年以上，逾九成五人沒有申請綜援，建議政府再次向全港市民派發1萬港元，同時設立9000港元失業援助金，以及為期半年的「就業不足補助金」。

調查在8月24日至30日進行，訪問了1024人，84%受訪者居於九龍東，36.8%市民表示現時失業，51.9%受訪者更失業半年以上，95.8%未有申請綜援，當中近65%人不合符申請綜援資格，31.4%人更指無法接受要申請綜援。

議員胡志偉表示，過去2輪防疫抗疫基金主要針對僱主，令有困難的打工仔難以受惠，批評政府對第三輪防疫抗疫基金落閘是不負責任，認為當局坐擁相對較豐厚的儲備，應再次向全民派發1萬港元，將資源善用在市民身上。

胡又認為，全民檢測計劃反應相對較差，反映市民對政府管治信任不足，又認為政府似乎在追求「面子」才推出計劃，批評政府沒有對症下藥，未有針對高危群組抽查。

黃大仙區議員張茂清表示，保就業計劃存在很大漏洞，因有僱主繼續要求員工放無薪假，甚至解僱薪金較高的員工，並以較低薪金招聘同一職位，計劃變相只幫僱主，僱員「一分一毫」也收不到，故要求政府檢討漏洞。

觀塘區議會副主席莫建成表示，由於現時申請綜援以家庭為申請單位，假如家庭有一人失業，但其他人仍繼續工作，便有機會不合符申請資格，因此申請綜援人數較少。