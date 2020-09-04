檢測中心冷清「位等人」　市民批全民檢測不合乎效益

全民檢測計劃自9月1日起展開，至今踏入第4日。東網記者今午(4日)視察其中兩個檢測中心，分別是灣仔軒尼詩道官立小學及駱克道體育館視察。現場所見，只有零星市民前往檢測，更出現「位等人」的情況。有市民批評政府宣傳不足，亦有人指現時疫情緩和政府卻延長計劃，質疑檢測不合乎成本效益。

市民黃女士表示，由於不懂得網上預約，故即場「博吓」，趕在閉門清潔前即場登記檢測，惟她稱，並不知道在下午1時半，檢測中心會關閉1小時進行清潔，差點吃「閉門羹」。

一同前來檢測的李氏夫婦指，採樣過程沒有不適，但認為政府宣傳不足，無從知道究竟小童是否適合採樣，因此沒有為子女預約。

外傭Ade則說，中介公司早前向其僱主提議，讓自己參與全民檢測。她指自己擔心香港疫情，加上服務的家庭有初生嬰兒，因此趁今天放假，跟朋友聚會前特意前來接受檢測。

另外，亦有市民不願意參與計劃，何小姐表示，擔心檢測會令其私隱外洩，而現時疫情緩和，政府卻決定延長計劃，質疑政府檢測的用意。她又指，採樣後等待樣本結果亦需要時間，隱形患者同樣可於這段期間在社區散播病毒，批評檢測不合乎成本效益。