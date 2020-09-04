檢測中心被揭國產保護袍非醫療用途　採樣人員憂未能保護

在將軍澳官立中學的檢測中心，派發給採樣人員的保護袍為非醫療用途。

全民自願檢測來到第4天，有採樣人員揭發疑在將軍澳官立中學的檢測中心，派發給採樣人員的保護袍為非醫療用途，引起採樣人員恐懼，擔心在未夠充足保護下，有機會加大傳播風險。

有在將軍澳官立中學的檢測中心工作的採樣人員表示，今(4日)早第一天工作，獲取保護袍後拆開時發現，袍內貼有「non medical use」，即「非醫療用途」的英文字樣，令他大為震驚。保護袍亦附有簡體字與印有「東莞市東方鴻業製衣廠」的合格證，證上指產品為「一次性防塵衣」，亦表明產品是「非醫用」，生產於今年4月。

該採樣人員引述其他連日工作的員工稱，連日來都獲派類似款式，擔心其實保護袍非醫療用途，未能保護他們免受感染，亦擔心此產品會在其他檢測中心亦有使用。他曾向組長提出，但獲回覆「冇問題嘅」，其他人無奈穿上工作，據知該中心有7名採樣人員工作。

現時全港有141間檢測中心，當中採樣人員由醫護人員，包括醫生、護士、醫科學生、輔助醫療人員及救護員等擔任。採樣中心亦會為醫護人員提供呼吸器、眼罩、面罩、保護衣、即棄手套等裝備。