黎智英刑恐記者案甩身　黎棟國指拖足3年始起訴或令證人記憶模糊

壹傳媒黎智英於2017年參與六四集會時，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，案件終在昨天(3日)被法庭裁定黎智英刑事恐嚇罪罪名不成立。前保安局局長黎棟國與深水埗區議員李梓敬分析案件，黎指出律政司今年始落案起訴是「非常非常之遲」，又認為事發3年後始進行審訊，相信涉事證人的記憶變得模糊，影響作供。

黎棟國表示，不理解律政司為何在事隔3年後始對黎智英作出起訴，又解釋指該案案性簡單、證據相當充分、受害人亦在短時間內報案，不明白律政司要考慮3年的原因。他引用名言「遲來的正義並不是正義」，批評事件發生後3年始審訊，相信涉事證人的記憶「會模糊咗，令其證供未必是全部當日發生的情況」。

根據黎智英的警誡供詞，當日所說的「會搵人搞你」意思是會循法律途徑處理事件。黎棟國表示，黎智英向警方錄口供後，沒有在法庭上作供，因此黎智英「無喺法庭上受到挑戰同盤問」，而法官亦只可參考其唯一的口供。

案件的另一關鍵要素在於該名記者有否受驚，黎棟國指控方需要證明受害人的精神問題由黎智英引起，但精神科醫生的供詞不足以把該記者的精神問題，與黎智英的行為掛鈎，形容「無法把其因果關係連在一起」。他強調刑事法制有「無罪假定」，「寧縱莫枉」亦是普通法中重要的元素。

壹傳媒黎智英於3年前參與六四集會時，在沒有受到挑釁下，涉嫌在維多利亞公園內恐嚇「東方」男記者，揚言「我實搵人搞×你」。黎早前被裁定刑事恐嚇罪表證成立後，不出庭自辯。裁判官鍾明新於上周開庭聽取雙方律師的結案陳詞後，把案件押後至昨天(3日)下午在西九龍法院裁決。