輕判黑暴縱容街頭混亂　法律界人士促法院改革

去年反修例風波導致本港秩序大亂，有法律界人士批評法院過去1年縱容法官及律師顛倒《基本法》，不但將自我賦權，凌駕全國人大常委會，並給予法官過高酌情權，輕判或放生黑暴，令其更加有恃無恐，認爲法院有份造成街頭混亂的社會環境，應緊急改革法院目前的各項弊端。

終審法院前常任法官近日曾撰文，批評法院幫助創造導致混亂的社會環境，認爲是時候需要緊急改革了。執業大律師龔靜儀亦表示認同，她認爲，由去年11月高等法院判決《禁蒙面法》案違憲，則可看出法官任意顛倒《基本法》，當時法官宣稱《緊急情况規例條例》牴觸了97年6月後在香港確立的「憲制秩序」，但事實上《基本法》的解釋權在於全國人大，做法不但凌駕全國人大地位，更有違一國兩制。

不單是禁蒙面法，過去不少案件都涉及法院對《基本法》解釋，龔批評，法官自我賦權，將地位抬高到全國人大位置並不合適，對香港社會產生嚴重負面的影響。另外，法院給予法官的酌情權亦太大，往往以其情可憫的理由輕判違法者，縱容黑暴認爲可「違法達義」，演變得更加有恃無恐。

至於保釋條件亦過於寬容，例如早前12名涉及反修例案件的示威者在保釋候查期間潛逃，若不是途中被中國海警拘捕，或早已逃之夭夭。她認爲本港法院存在各種弊端且根深抵固，司法機構應設立量刑委員會，以免刑事案件判刑過輕重覆發生，缺乏阻嚇性及變相鼓吹違法暴行。