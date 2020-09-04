圖阻契女作供　老翁脫非禮罪但因妨礙司法判囚

六旬裝修工人被指自契女8歲起便對她連番非禮，在契女跟家人報警後，更數度向契女母親傳訊息說案件會影響契女的名聲，又提出送契女龍鳳鈪鑽石金鏈，但求能夠「少一事」。該裝修工被控4項非禮及1項作出作為意圖並傾向妨礙司法公正的行為罪，經審訊後，今（4日）於區院被裁定全部非禮罪不成立，但妨礙司法公正罪名成立，判囚21個月。

61歲被告H.H.C.本被控於2012年9月至2017年10月，四度非禮當時8至13歲的女童X；他另否認於2017年11月10至15日，要求X的母親不再追究。但因為X描述的事發經過有點不合情理，法庭雖傾向相信X與被告之間確實發生了一些事情，但未能確定是否如X描述般發生，故裁定被告非禮罪不成立。

就妨礙司法公正一罪，被告雖辯稱跟X的母親有感情轇轕，才會給她發訊息及提出贈送金飾作X的嫁妝。惟法官認為被告是砌詞狡辯，明顯她是不希望面對官司，雖然他傳訊息的對象乃X的母親，惟X的證供及是否出庭等是可受父母影響，故裁定被告確有意妨礙司法公正。

法官判刑時指，任何人都應透過司法系統以獲得公義，不應以非法方式影響司法系統，被告的行為有可能破壞司法系統的公正性，令公眾對司法系統失去信心。

X作供時指，在她讀小三時，被告便兩度摸她胸部及私處，前年更兩度在她家中非禮她。X其後向姊姊透露被非禮，驚動父親報警。

之後被告卻致電X母留下訊息，稱：「買了一對龍鳳鈪同一條鑽石金鏈畀阿女」，「當作一點心意，大家少一事囉，當我唔着。」又說：「將來是要打官司，地點在你家，八卦新聞的人在法庭上要寫甚麼會很難看」，再指：「你清楚你女兒不想做的話是不能夠的，要是她想做才能夠的。」