第一期保就業再向4000僱主發補貼 新地旗下物管公司獲批1.1億元

補貼僱主支付6至8月薪金的第一期保就業計劃，今日(4日)公布新一批獲發補貼的僱主名單，涉及約4000名僱主，發放工資補貼額約13.6億港元，承諾受薪僱員人數約6.2萬人。多間物管公司榜上有名，其中新鴻基地產旗下的康業服務有限公司獲批1.1億港元，中國海外物業服務有限公司亦獲1823萬港元。

康業服務有限公司承諾受薪僱員5215人。新地早前已宣布，康業及另一物管公司取得保就業工資補貼後，會全數回撥物業，包括旗下管理之住宅、寫字樓以及商場物業，直接惠及各業戶。中國海外物業服務有限公司的承諾受薪僱員則有811人。

飲食業方面，多間海底撈火鍋分店獲批補貼，其中銅鑼灣分店獲批189萬港元、荃灣分店獲88萬港元，承諾受薪僱員分別104人及52人。經營米線品牌「譚仔三哥」及「譚仔雲南米線」的譚仔國際有限公司獲批282萬港元，承諾受薪人數為110人。

內地防疫支援隊入住的香港九龍維景酒店，獲批567萬港元，承諾受薪僱員209人。近日出現多宗新冠肺炎確診個案，欣興發展有限公司屬下的旺角維景酒店，獲批327萬港元，承諾受薪僱員118人。

另外，中國移動香港有限公司獲3766萬港元，承諾受薪僱員人數1405人。香港寬頻企業方案有限公司獲批1148萬港元，承諾受薪僱員425人。

聯合出版集團之下的中華商務安全印刷有限公司獲批345萬港元，中華商務彩色印刷有限公司亦獲51萬港元。顧問公司莫特麥克唐納香港有限公司獲批901萬港元，承諾受薪僱員341人。衞達保安有限公司獲批2952萬港元，承諾受薪僱員2322人。