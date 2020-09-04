涉瞞補習職務任文憑試主管　中學教師脫欺詐罪

路德會西門英才中學的助理校長陳耀輝 （Fred Chan），涉嫌向香港考試及評核局隱瞞他在現代教育擔任導師，獲委任為文憑試（DSE）英文口試的報到室主管，並藉此獲取3780港元酬金。陳否認一項欺詐罪，今（4日）在東區法院被裁定罪名不成立。裁判官接納被告辯稱，報到室主管是「苦差」，他是迫於無奈才會擔任該職，以及因為考評局沒有在委任信中定義「補習學校」，他才憑個人理解認為現代教育不是補習學校。

控罪指，被告陳耀輝（40歲）於2018年3月至4月期間藉作出虛假聲明，誘使考評局委任他為文憑試的報到室主管，以獲得3780港元酬金利益，或令考評局蒙受不利。

裁判官指，被告辯稱報到室主管工作辛苦，卻報酬微薄，當時沒有教師願意做，但校長又期望有教師能夠擔任，他才無奈參加。觀乎涉案中學的校長、前教務主任和兩名英語科教師的供詞，不約而同地提及「無人想做報到室主管」，加上被告拖延到限期後，在考評局催促下才簽署委任信，以及事後放棄全勤獎金等，法庭接納該職位對教師而言是「苦差」的說法。

裁判官又稱，考評局經理作供時，沒有解釋考評局如何理解補習學校，局方發出的委任信中對「補習學校」用詞不準確又缺乏定義，懷疑當局使用該詞時未經慎重考慮。相反，被告自辯時，能舉例說明他為何不認同現代教育是補習學校，控方卻未能反駁被告的想法有誤。