代售前眾志懷疑違規口罩　餐廳負責人被捕

前政團「香港眾志」(眾志)早前被揭發涉售賣違規口罩，並透過餐廳食肆供應一款不合規格的外科口罩，被海關懷疑屬虛假產地及效能聲稱。海關今日(4日)到觀塘一間出售有關口罩的餐廳執法，並拘捕該餐廳1名負責人。消息指，因餐廳老闆不在而未有拘捕，執法人員至今仍在追尋其行蹤。

海關發言人表示，早前接獲舉報，指有網上商戶透過餐廳食肆供應一款附有「NOT MADE IN CHINA」及「ASTM Level 1」等標示的外科口罩，懷疑附有虛假產地及效能聲稱。由於該商戶一直未能提供認證，證明相關口罩符合所作的標示聲稱，海關於5月先後拘捕該商戶涉嫌違反《商品說明條例》的一名代表及一名董事。於跟進調查後，今日再於觀塘拘捕一名31歲涉案餐廳女負責人，案件目前仍在調查中。

消息指，該餐廳是位於觀塘的「The Artlab by Favilla」。早於今年5月22日，香港海關已拘捕24歲的前香港眾志常委梁延豐，至同月25日再拘捕該政團前副主席鄭家朗，案件仍在調查中。

海關早前檢獲的口罩，包裝盒印有「香港眾志」字樣，並印有「NOT MADE IN CHINA」、「ASTM Level 1」、「BFE95%」、「Fluid Resistance」及「PFE95%」等標示，與香港眾志在網上售賣的口罩包裝一模一樣。

海關將試購所得樣本送往化驗所作含菌量測試，測試結果雖證實樣本符合含菌量標準，惟該商戶一直未能提供認證，證明相關口罩符合作出的標示聲稱。執法人員早前採取行動，搜查該商戶位於新蒲崗註冊地址，檢獲935盒、每盒30片裝、共32,725片涉違規外科口罩，市值約9.35萬港元。