拱北海關破走私集團　活躍珠澳兩地　涉額10億元人民幣

拱北海關與珠海市公安局周五（4日）舉辦新聞發布會，公布聯手破獲一個走私集團，當中涉及走私化妝品、食品、電子產品、寵物用品等高價貨，初步估計涉案高達10億元（人民幣，下同，約11.5億港元）。執法人員在行動中拘捕43人，查封2個倉庫，查扣約45噸涉案化妝品、保健品及舊手提電腦等。

拱北海關緝私局副局長張兵指，拱北口岸近期的通關人流量異常增多，引起珠海及澳門兩地各部門的注意，分析後鎖定一個活躍於珠澳兩地的走私集團。經澳門海關、珠海市公安局聯合偵查及基本掌握該集團的行蹤後，拱北海關緝私局聯同珠海市公安局，於今年7月28日分別在珠海、深圳、杭州等地同步收網。

經查，涉案走私集團通過即時通訊軟件等網絡平台接單，將貨主自日本等境外供應商處購買的化妝品、食品、電子產品、寵物用品等，發貨至集團在香港設立的倉庫，再以船運方式運到澳門集中派貨，再通過水貨客以「螞蟻搬家」的方式，經珠海拱北口岸走私入境，再以速遞發貨給貨主。

據統計，去年6月至今年7月，拱北關區旅檢口岸共查驗768,681個行李物品，其中辦理旅客超量攜帶物品退運85,689宗，查獲走私案件並移送緝私部門11,242宗。拱北海關今年重點針對水貨客走私展開行動，注重加強與澳門的聯防聯控聯動，以及與當地警方聯合作戰。由今年1月至8月，拱北海關共立案查辦4396宗各類走私違法案件，涉額達48.8億元（約56億港元）。