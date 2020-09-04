港區國安法：法例涵蓋範圍廣　包括公務員及司法人員

警方國安處至今共拘捕25人，若有公務員及司法人員違法亦不能逃避刑責。

《港區國安法》6月30日實施以來成效不彰，亂港分子仍無視嚴法，警方國安處至今共拘捕25人，另通緝9名身在海外的人士，案件全部未有判決。不過，消息稱，國安法涵蓋範圍廣泛，任何人只要勾結外國勢力，並嚴重危害國家安全都不能逃避刑責，包括公務員、法官等司法人員等，亦不論中國公民及外國人。

消息稱，任何人犯任何法例，只要有事實及證據，國安處就可以作出拘捕，但主要視乎證據有多強，不能純粹指控，調查時也要特別小心，若涉及法官等司法人員，因為案件十分敏感，相信特首需向上呈報。事實上，涉案人士干犯勾結外國勢力的罪名，也要嚴重危害國家安全才可以，故取證要求相當高。

翻查資料，警方國安處今年七一首次以新例作出拘捕，以涉嫌違反港區國安法拘捕10人。其中1名男子涉駕駛插有「光復香港，時代革命」旗幟的電單車撞警員，事後被控煽動他人分裂國家罪和恐怖活動罪。該處7月29日以涉嫌違反港區國安法拘捕4名學生，包括學生動源前召集人鍾翰林。

至7月31日，該處通緝6名身在海外、涉違反港區國安法的港人，包括前香港眾志常委羅冠聰、「本土民主前線」前召集人黃台仰、「香港獨立聯盟」召集人陳家駒、英國駐港總領事館前職員鄭文傑、「學生動源」前成員劉康、以及「佔中三子」之一的朱耀明牧師之子、美籍港人朱牧民，分別涉嫌煽動分裂國家、以及勾結外國或境外勢力危害國家安全。

該處8月10日拘捕壹傳媒黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼前財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，以及身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤等10人，涉嫌違反《港區國安法》或干犯串謀欺詐等罪，並通緝黎智英左右手Mark Simon等人。