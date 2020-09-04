英議員倡BNO資格擴至所有港人　港議員指中方須採取反制措施

早前英國因應《港區國安法》實施，宣布將向近300萬名有資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人及家屬提供入籍途經，於當地工作及定居6年後就可申請入籍成為公民。英國自由民主黨近日提案，要求政府重新向所有港人提供申請BNO；該草案10月23日在國會二讀。有本港議員批評方案分化，中方須採取反制措施，禁止港人持雙重國籍。

英國自由民主黨本周四（3日）撰文批評，《港區國安法》旨在鎮壓過去1年的抗議活動，形容是「喪鐘」；又指有法律及人權組織均認為該法不只針對示威者，更會永久損害香港在「一國兩制」框架下，所承諾的自由和民主。該黨指英國政府的BNO新政策「不夠好」，因為該政策「遺下」很多參與示威的年輕港人。

該黨國會議員卡邁克爾（Alistair Carmichael）提交草案，要求政府容許所有香港人申請BNO，並為他們提供居留權，容許他們可在英國無限期居留或工作。自由民主黨強調，英國政府須確保「不會遺下任何一個人」，不論BNO身份如何，港人的權利及自由須得到保護。

本港立法會議員葛珮帆指，若英國政府最終實行該方案，中國須採取反制措施，例如參與「BNO護照擴權計劃」港人須放棄中國國籍等，又認為有意成為英國人的港人放棄中國國籍並無不妥，加上中國憲法表明不承認「雙重國籍」，只是香港一直未有嚴格執行。她認為，有關方案只是英國政客分化港人的招數，行「幫港人」之名，走「搵笨」之實。