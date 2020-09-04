8成受訪社企過去7個月生意跌　近1成零收入　冀政府增加補助

新冠肺炎疫情持續影響香港經濟，香港社會企業協會在8月下旬，就社企受疫情的影響進行問卷調查，共訪問了128間社企。調查發現，今年2月至8月期間，逾80%社企錄得生意額較去年同期下跌，其中近30%跌幅超過一半或以上，更有12間社企完全沒有收入；有4間餐飲業社企更已結業。協會建議港府可向獲得該協會認證的社企，提供一次性的防疫補助金，每個項目8萬港元；並按聘用殘疾僱員的人數，向社企發放該僱員薪酬的一半，上限為9000港元，以及為社企租戶作租金寬免安排等。

協會外務副會長鍾偉成表示，不少社企基礎較弱，即使得到資助能補貼工資，但租金及雜費問題仍難以解決。他指出，在過去半年完全沒有收入的界別，服務業和餐飲業各有4間，而教育及培訓業、有機產品及環保業則各有2間。

調查顯示，有超過90%受訪社企，對今年9月至明年3月的銷售預期抱負面態度。有95%認為第三波疫情令顧客數目減少，70%社企認為市民的消費意欲下降，亦有一半受訪社企表示工作或服務訂單曾經於疫情期間被取消。

為減少經營成本，有86間受訪社企選擇縮減營業時間，而縮減工時則有72間。有30間受訪社企表示，若疫情持續至明年12月，將有一半或以上機會結業。另有14間社企現時已暫停營運，當中有7間為餐飲業。

問卷又指出，認同首兩輪防疫抗疫基金有成效的受訪社企均有約70%；但有近30%及約15%的社企則表示，未有分別受惠於第一輪或第二輪的政府抗疫措施。

阿仙奴(香港)足球中心總監高志超表示，現時體育界受禁聚令影響，不少教練零收入，有80%教練更難敵生活壓力而被迫轉行。他又指，體育界不少球員和教練為業餘性質，即使政府提供資助，他們亦未符合領取資格。