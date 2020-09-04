修例風波：政府資訊科技總監二級女主任　涉網上串謀鼓吹殺警被捕

反修例風波造成社會撕裂，期間有人隱身網上散播仇恨訊息，唆使他人作出暴力行為，並企圖製造對警務人員及特區政府的仇恨。警方網絡安全及科技罪案調查科自去年中便留意相關情況，今年4月發現有人經網上平台發布煽動殺警等訊息，經調查後，昨日(3日)拘捕一名女子，被捕女子是政府資訊科技總監辦公室的二級系統分析及程序編製主任，屬公務員架構一員，已經任職約半年。

網絡安全及科技罪案調查科譚威信警司表示，今年4月起有人多次經網上討論區、社交媒體以及AirDrop方式鼓吹暴力，誘使他人參與未經批准的集結，並揚言要殺害警員，當中更留下如：「使用開山刀」、「殺休班警」、「用車撞防暴警」等語句。警方經情報分析及深入調查後，昨日在柴灣杏花邨拘捕一名25歲女子，期間在其寓所進行搜查，檢走2部手機及2部電腦，她其後獲准保釋候查，須於本月旬向警方報到。

被捕女子除涉嫌串謀或唆使謀殺外，亦可能違反高等法院於去年10月頒布，關於禁止他人在網上平台或媒體發布任何促進、鼓勵、煽動或威脅使用暴力訊息的臨時禁制令。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕，警方將繼續跟進有無其他網上平台涉案。

譚威信表示，近日亦留意到有人煽動後日(6日)在九龍區參與非法集結活動，並此藉由堵路等影響大眾市民。警方尊重市民和平集會的權利及言論自由，但市民應緊記法律賦與權利的同時，亦有相關責任，警方不會姑息任何犯法或煽惑他人犯法的行為，網上世界雖有一定隱蔽性，但並非無法可依。現時疫情仍然嚴峻，市民切勿參與未經批准的集結，非法集結不但增加病毒在社區傳播的風險，參與人士亦可能違反「禁聚令」。