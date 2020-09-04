教育局復課指引　師生確診學校須停課14天

本月23日起分階段恢復面授，教育局向中小學及幼稚園發復課指引，列明當證實有師生確診或初步確診時，學校須暫停校內面授課及活動14天，全校學生及學校人員按需要獲安排檢測，校方應發出家長信，讓家長了解情況及學校採取的措施。

指引又表明，若教職員確診或初步確診時，校方須批核有關教師放取病假，同時可按照《資助則例》聘用代課教師，暫代涉事的常額教師，減低對學校運作影響。

至於密切接觸者方面，有病徵者會接受檢測、隔離及治療，而沒有病徵的亦須接受檢測及隔離，他們不可回校，亦應即時通知學校。

如果教師為有病徵的密切接觸者，學校須根據醫生證明書批核放取病假。沒有病徵的密切接觸者，資助學校以薪金津貼支薪的教學或非教學人員可憑證明文件放取特別有薪假期；資助學校的非薪金津貼聘任的教師、員工，以及直資、私立學校的教師、員工，局方建議讓該僱員放取有薪假期。

與密切接觸者有密切接觸的人士，需接受醫學監察，若有關師生沒有症狀，則可繼續回校工作或上學，但須遵守所有健康建議，即每天量度體溫及觀察病徵。與確診者並沒有密切接觸的師生，則不會被界定為接觸者，例如只與確診者居住於同一大廈。