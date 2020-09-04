西貢綜合大樓逾20年仍未落實興建　區議員斥慢得離譜

將軍澳近年不斷發展，人口迅速膨脹，社區文娛康樂設施早年已被指不敷應用，前區域市政局提出興建「西貢第4區綜合大樓」的計劃，相隔逾20年仍未落實。康文署本周再向西貢區議會提交文件，將大樓修訂為「西貢體育館及市鎮廣場」，擬建體育館、游泳池、戶外遊樂場及社福設施等。惟計劃內部分土地或需改劃土地用途、進行文件評估等，有區議員預料「有排搞」，直斥整個工程進度慢得離譜，令當區居民苦等。

西貢第4區綜合大樓為2個前市政局遺留的文康設施工程計劃，西貢區議會地區設施管理委員會2013年已支持康文署進行計劃，唯一直未有落實。康文署今日提交區議會的文件指，在「一地多用」的原則下，建議將早年的計劃修訂為興建「西貢體育館及市鎮廣場」，相關工程位於西貢美源街，鄰近西貢鄧肇堅運動場。整個計劃涵蓋體育館、室內暖水游泳池、戶外遊樂場、重置及擴充西貢圖書館、重置社區中心等。

文件亦提到工程涉及多項複雜因素，包括擬建設施眾多，或與土地用途有牴觸，需進行改劃程序；美源街及惠民路遊樂場之間部分土地屬具考古研究價值的地段，策劃工程項目時，或需進行文件影響評估；上述地段部分土地屬私人土地，若工程落實推行，政府須啟動收回土地程序；工程項目會重置現有設施，當局強調會以「先重置，後拆卸」方式，以減低施工期間對現有設施的影響。

對於計劃相隔逾20載仍在諮詢階段，西貢區議員范國威直斥整個工程進度慢得離譜，令當區居民苦等。他又提到今次工程設計需要分階段重置至少6項原有公共設施，包括西貢游泳池及圖書館等，相信會為居民帶來不滿及惹來爭議。范提到工程範圍既有部分土地屬於具考古研究價值地段，又有部分屬於私人土地，估計當中考古工作及收地等勢令工程「有排搞」，建議政府考慮在工程上繞過相關爭議地段，加快工程進度，「希望政府切勿捨易取難，寧願將工地劃細啲，避開易出問題地段，令居民唔使等咁耐！」