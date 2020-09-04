政界斥三權分立「拗嚟無謂」　炒作盼壯大「司法獨立」為違法者護航

本港新版通識教科書介紹香港法治時，刪去或修改「三權分立」內容一事觸發社會對「三權分立」的爭論，對此有政界人士認為「拗嚟無謂」，因為本港的組成架構不論回歸前後，均採取「行政主導」的方式行事。當中，回歸後所指的司法獨立是審理裁判案件時的法治精神，而非司法機關脫離行政主導原則的獨立個體。他們估計過往在違法佔領行動（佔中）和反修例案件中，皆有人高舉「司法獨立」的旗幟，覺得今次事件是有人想借機讓司法繼續獨大下去，令公眾不敢對裁決不公提出質疑、甚至噤聲。

關於「三權分立」的討論，近日有資深政界人士直指，目前的爭論屬政治問題，甚至形容是「庸人自擾」。對此，港區全國人大常委譚耀宗表示認同，並指在編製《基本法》之初，已清晰指明香港特區所採取的制度並非「三權分立」，而是行政主導行政、立法和司法三個香港特區組成機關。

譚指出，雖然《基本法》沒有列明「行政主導」，但從行政長官是香港特區首長、以及其可依法任免各級法院法官可見，本港司法機關並非完全不受制於政治體制。譚強調，在行政主導下，三個機關是互相制衡、各施其職，而非司法完全獨立獨大。

被問到近1年以來，涉及反修例示威的起訴案件激增，現時社會炒作「三權分立」爭議是否有意營造一個司法獨立、權威不可侵犯的氣氛時，譚形容本港現時的司法機關猶如「第二政府」，直斥提出炒作的人本身並非不明本港體制，質疑他們只想製造輿論達致本身想討論的角度，以及灌輸公眾跟從他們的意思去理解「三權分立」。

「23萬監察」發言人王國興亦不排除這個可能性，認為大多反修例案件都是「高高舉起、輕輕放低」，猜測今次爭論是再有人藉機在司法機關上加持權力，打造其絕對獨立的神聖不可侵犯地位。王更炮轟目前的爭論是「拗嚟都多餘」，又指本港現時有一股勢力在維護司法不公義，甚至不讓別人挑戰和質疑。

曾出書表述本港並無「三權分立」的議員葉劉淑儀解釋，司法獨立是指司法機關在審案判案時的獨立，本港法庭處理案件時需履行不偏不倚、人人平等的法治精神，並強調「獨立不等於獨大」，認為港府有需要借今次機會，向公眾澄清多年來的誤解，宣傳「行政、立法、司法三權互相制衡，但以行政主導」的準確詮釋。