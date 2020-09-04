劏房業主濫收水費　水務署指難舉證冀修例堵塞漏洞

「劏房」租務管制研究工作小組今(4日)召開第4次會議，討論屋宇署和水務署在分間單位(即劏房)和濫收水費方面的執法問題，水務署表示，業主能以攤分安裝水管費用為由，收取額外水費，署方冀修改《水務條例》，堵塞漏洞。

水務署在會上表示，業主可以安裝或維修水管等，向劏房戶徵收費用，署方亦無法強迫業主錄口供，難以證實業主濫收水費。水務署強調，他們都希望訂立案例，惟在證據不足下，至今未有成功檢控過任何人。水務署希望修改水務條例，堵塞漏洞。屋宇署亦提到會加強監管小型工程，將巡查約100幢樓宇，向非法分間的單位發出清拆令，若業主不遵照命令拆除相關間隔，將會處以罰款或監禁。

小組委員招國偉指，其居住狀況研究小組委聘的顧問公司，本月起亦會走訪2000幢樓宇，向5000劏房戶進行問卷調查。招坦言，受疫情影響，調查已延誤一個月，預料報告明年2月出爐。

招又指，小組正計劃舉行兩場公眾論壇，詳情未有定案，而他們上月中與30多個關注組會面，關注組普遍希望當局能規管租金水平及升幅、訂立法定租約，以及設立訟裁機構處理業主和租戶間的糾紛。