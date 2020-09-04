屯馬線一期鐵路隧道沉降超標　利福國際啟德地盤停工

屋宇署今日(4日)表示，香港鐵路有限公司(港鐵公司)於本月2日報告，指一個位於啟德1E區2號地盤的私人發展項目於工程期間，屬屯馬線一期的鐵路隧道內有2個監測點沉降紀錄達到20.1毫米，超逾20毫米的預設停工指標，該私人發展項目相關工程已於同日暫停。翻查資料，該地盤屬劉鑾鴻(細劉)任主席的的利福國際旗下公司，利福國際表示對事件沒有回應。

屋宇署已派員視察有關鐵路隧道，確認結構安全，而機電工程署亦已檢視港鐵公司提交的與鐵路運作安全相關的監測紀錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求，兩部門表示建築工程沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。屋宇署、機電工程署及港鐵公司稱會繼續密切監察有關情況，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受影響。

港鐵就事件回覆指，一直密切監察啟德第1E區2號地盤發展項目情況，並要求承建商於啟德與鑽石山站之間的鐵路隧道多個位置設置監測點，以便監察沉降數據。鐵路保護組人員於本月2日的監察中，發現該鐵路隧道有監測點錄得的沉降幅度首次達到預設的20毫米停工指標，所以按既定機制，聯同相關政府部門要求負責該發展項目的註冊建築專業人士暫停導致沉降的相關工程，並已確認鐵路安全及營運沒有受到影響。

有關工程現已停工，屋宇署指，會連同港鐵公司，要求負責該發展項目的註冊建築專業人士制訂緩解措施，採取減少影響鐵路設施的施工方法。如接獲修訂圖則及復工要求，屋宇署會以確保鐵路設施結構安全的原則嚴格審批有關申請，包括諮詢港鐵公司及其他相關政府部門。機電工程署亦會確定港鐵公司有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。