天水圍考生申請覆核成績　郵政錯發短訊要求到尖沙咀領件

香港郵政派遞服務又再出錯。有應屆香港中學文憑試考生表示，早前向考評局以郵遞方式索取評分紀錄及試卷複本，打算覆核多科文憑試成績，但被香港郵政發出的錯誤手機短訊「老點」到錯誤郵局領件。郵政署承認更新系統時有人犯錯，發出了80個錯誤手機短訊，該署為事件致歉，但未有懲處犯錯職員。學者批評郵政署未有正視問題，「放生」犯錯員工，令郵政服務質素每況愈下。

應屆香港中學文憑試考生黃先生早前付出約1000港元，向考評局索取其評分紀錄及試券複本，涉及中文、英文、數學、化學、生物及資訊科技等多個科目，打算覆核考試成績，尋覓更理想的升學選擇。他要求考評局將相關文件郵遞至天水圍區的指定郵局領取。

日前，考評局電郵通知黃，指相關文件已備妥，並由香港郵政稍後派送至指定郵局。8月29日星期六下午，他收到香港郵政的手機短訊，通知其到尖沙咀加連威老道的郵局領件，並需繳付21港元郵費，因當時該郵局已關門，他遂於星期一(31日)早上9時半到該郵局領件，郵局職員指郵件不在該局，又稱在29日亦有市民被通知到該郵局領件，相關郵件實際已派送到青衣區郵局。

他離開尖沙咀郵局後，未幾再收到香港郵政的手機短訊，通知他到天水圍天耀邨郵局領件。他批評香港郵政及考評局辦事一塌糊塗，又指有其他人被通知到錯誤的郵局領件，反映事件屬系統性錯誤。他稱，考評局要求本月7日前以書面提出覆核成績申請，他擔心因為郵件派送過程出錯，導致趕不及在限期前提出覆核，影響考試最終成績。

考評局表示，事件涉及香港郵政技術出錯，該局會繼續與香港郵政跟進，確保該考生如期領取到評分紀錄及試券複本。郵政署則指，上月28日執行更新系統程序時有人為疏忽，導致翌日發出了80個錯誤手機短訊，指示收件人到錯誤的郵局領件；該署於31日覆檢更新系統運作時發現出錯，即時發出更正短訊指示收件人到正確的郵局領件。該署為事件致歉，會提醒有關員工日後需加倍小心，避免同類事件發生。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強批評，郵政署發現事件涉及人為疏忽後，卻放生犯錯員工，只會助長其他員工辦事得過且過，令郵政服務質素每況愈下，若該署不肯正視問題，將難以在競爭激烈的派遞服務市場中生存，繼續年年蝕錢。他又指，事件可能影響該名考生覆核成績，隨時毀人升學前途。