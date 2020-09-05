探射燈：臨時庇護中心隔涉　露宿者拒入住

根據現行規例，在惡劣天氣下，如8號或以上熱帶氣旋、酷熱天氣及寒冷天氣警告生效時，民政事務總署將開放臨時庇護或避寒或避暑中心，為有需要人士提供臨時棲身之所。但有社工批評這些臨時庇護中心開放時間和地點都不便露宿者，呼籲政府開放更多社區中心。

「有聽過有庇護中心畀我哋瞓，但太過遠唔想去。」在港鐵南昌站行人隧道露宿的余先生表示，庇護中心地點過於偏遠，亦不清楚開放時間，而且通常會有大量市民湧去入住，所以大部分時間不會入住。

「既然（疫情期間）政府可以開放社區中心畀市民食飯，咁點解唔可以開畀露宿者瞓覺？食飯重要，住屋都好重要㗎。」社區組織協會社區組織幹事吳衛東質疑，政府為何不開放鄰近港鐵站的社區中心作臨時庇護中心，反而開放位置偏遠、大多設置在半山區的庇護中心，露宿者需要幾經波折才到達，例如黃大仙區露宿者只可以前往慈雲山社區中心、觀塘的露宿者則要前往藍田社區中心，「老弱傷殘嘅露宿者根本上唔到去，如果唔開放鄰近露宿者聚集點嘅社區中心，開嚟做咩呢？」