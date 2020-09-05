探射燈：搭屋建村罪案叢生　部門互卸責

近年露宿者人數有上升趨勢，據社署資料顯示，露宿者人數由5年前的近900人急升至本年度的1423人，疫情更令問題加劇。過去露宿者聚居地「搭屋建村」，曾發生多次火警，部分甚至罪案叢生，危機處處。有區議員批評部門互相卸責，多年來未尋求方法解決露宿者問題，埋下衞生、火警及治安等隱患。

「理論上應該係民政事務總署處理，但福利問題又叫我哋問番社署、公園問題又要搵康文署。」深水埗區議會主席楊彧批評政府欠缺特定部門統籌露宿者政策，多年來各部門互相推卸責任，研究多年都未有解決辦法，即使區議會早前就露宿者問題羅列一連串建議供政府參考，但政府仍然無動於衷，只回應會「再研究、再度度」，最後不了了之。

楊又指政府在處理露宿者問題上只是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，欠缺長遠規劃。他明白露宿者問題複雜，難以短時間內解決，如增設露宿者宿舍及社區中心等，但期望政府能先處理一部分較易解決的問題，例如在露宿者聚居地加設儲物櫃，讓露宿者放置日常用品，但政府諸多阻撓，至今仍未落實執行。