探射燈：疫下露宿者激增　香江恐淪流浪港

疫情反覆，重擊各行各業，令露宿者激增。經歷早前晚市禁堂食、社區中心暫停開放、球場等休憩場所封閉，多區露宿者流離失所。有關注團體直指，尖沙咀露宿者在第三波疫情期間急升1倍，當中不乏年輕新面孔；而社署數字顯示今年截至3月，露宿者數目較去年同期上升逾百人。前線社工及議員狠批，政府一直漠視露宿者問題，露宿者不斷增加，本港隨時淪為「流浪港」。

年約40歲、任職地盤工人的周先生因失業加上家庭問題，8月開始在旺角晏架街行人隧道內露宿。周行裝簡便，亦似乎未習慣露宿生活，坦言焗熱難耐。同屬新丁的鄧先生亦瑟縮於尖沙咀海旁，他新年後失業又無錢交租而露宿至今，狠批政府「不作為」，沒有協助失業而露宿街頭的人。年約50歲的他早前申請綜援亦久未有回覆。

尖沙咀連接文化中心的行人隧道，露宿者陳伯以往白天會到圖書館及文化中心涼冷氣，晚上到24小時快餐店「過夜」；但疫情後，他只能留在隧道內，惟有把被褥搬至港鐵出口旁感受冷氣。

無國界醫生項目統籌劉曉靜指尖沙咀露宿者人數在短短數星期內急升1倍，尤其在晚市禁堂食令實施後，人數由30多人急升至近60人，當中不乏因疫情失業的首次露宿者，甚至出現年輕化。

社區組織協會社區組織幹事吳衛東批評政府在疫情期間對露宿者缺乏支援，組織曾要求政府開放臨時收容中心卻被拒，防疫物資派發亦較鄰近地區慢。他期望政府開放庇護中心及協助露宿者租住賓館，長遠應增撥資源支援相關組織。

議員柯創盛認為政府可視乎疫情發展，局部開放露宿者聚居地旁的社區中心供露宿者暫住，並從福利、住屋及心理支援等方面，解決露宿者問題，否則隨時令本港淪落為浪流港。

民政事務總署回覆指，鑑於疫情仍然嚴峻，不會考慮開放社區會堂及社區中心予露宿者暫住。按社署資料，截至今年3月，露宿者人數由去年度的1297人急升至本年度的1423人。社署發言人表示，署方3隊露宿者綜合服務隊在疫情下已加強外展探訪服務，並按情況轉介有需要的個案接受緊急或短期住宿、提供輔導等。