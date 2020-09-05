Dr.東：行山新手多傷患　中醫建議事前鍛煉事後按摩

秋天來臨，不少港人喜歡行山，親親大自然，但戶外運動時宜提防「秋老虎」來襲！中醫認為，按照天人相應的理論，春夏季屬於陽氣升發時刻，適宜進行戶外活動，而秋冬日照短，屬陽氣收藏，戶外運動時要格外注意，不同體質的人決定戶外運動前應做適當準備，事後按摩穴位，有助紓緩當天可能出現氣滯血瘀的情況。

註冊中醫師翁霆耀介紹「天人相應」理論，指春夏季正值陽氣升發，戶外活動可令人心情喜悅，有利健康；但秋冬時期，日照時間較短，中醫認為這是陽氣收藏的時間，建議市民應進行較平靜的運動，如太極等。若市民選擇到郊外行山，應奉行「因人因時因地」的原則，按自己的年紀、身體狀況與能力來選擇路線，心態上亦不應越級挑戰。行山前還應進食一定的碳水化合物來補充體力。

行山亦有一些小貼士，翁霆耀建議市民避免在正午到下午3時這段最炎熱的時段出發，選擇的路段應有較多補給點及樹蔭，最好有多個撤離路線的地點，以便身體不適時可盡快離開。若天文台的暑熱指數高於30以上，市民應採取預防措施，避免中暑，行山時，亦應不時補充水分，惟過量喝水亦要免，因為中醫理論是：「脾喜燥而惡濕」，若突然補充大量水分，會令人濕困脾胃，更感疲倦、乏力，又會出現水腫。而且，短時間吸收水分，亦會稀釋人體血液，加大心臟負荷。

行山意外不時發生，翁指平時缺乏恒常運動的人應選擇較安全的家樂徑，切勿一開始便嘗試行走5至6小時的路段，1至2小時的路徑較適合，行山前應伸展拉筋，或提前一個月前開始練習健體八段功，如第三式的弓步挺腰大揮手，訓練前大腿、小腿與腰部肌肉，又可拉伸後腰，以及第七式的手抱琵琶半蹲踢來訓練上半身的平衡力，以及膝關節與下肢的肌力。

他又指，從不少求診個案可見，有市民高估個人能力，以致行山後出現膝關節與踝關節勞損，中醫認為「不通則痛」，行山後出現的關節疼痛是由氣滯血瘀所引致，市民可嘗試按摩血海、梁丘、陽陵泉、陰陵泉、委中、足三里等穴位，在各穴位按2至3分鐘，至出現酸、麻、痹感即可，亦可配合用手掌按摩大腿及小腿肌肉。

表：強身健體「五花百門茶」

材料：五指毛桃12克、無花果12克、百合12克、麥門冬12克

做法：把材料先過水，加入3碗清水用大火煮滾，後轉小火煮約30至45分鐘，即可飲用，亦可加入瘦肉煮成湯，或加入雪耳煮成糖水●

功效：益氣生津，養陰安神●

注意：行山前後可飲用●

※有你最關心的醫健資訊，請瀏覽：