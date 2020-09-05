楊潤雄倡師生參與全民檢測　將參考食肆放寬安排恢復全日課堂

教育局早前宣布，全港中小學校將自本月23日起分階段恢復半日面授課堂，首階段為中一、中五及中六；小一、小五及小六；以及幼稚園高班(K3)學生，教育局局長楊潤雄今早(5日)在電台節目上表示，可參考食肆的防疫安排去考慮學校恢復全日面授的安排，又指為保障學校群體安全，鼓勵師生回校復課前，參與全民自願檢測，並會參考今次檢測經驗，研究長遠是否有需要為學界安排定期檢測。

被問到何時才能恢復全日面授課程時，楊重申，目前半日上學的安排，主要為避免學生於學校一同午膳，只要整體疫情一直改善，局方就會考慮容許全日課堂。他又指，可參考食肆安排，倘若食肆每枱客人人數放寬至一定限制，屆時亦可考慮恢復全日面授安排。

至於跨境學童方面，楊指難以安排全部2萬名跨境學童，直接由關口到學校上學，局方目前仍與內地政府商討，希望首先安排上學年獲准跨境上學的學童復課。

另外，今年出版的通識書經教育局的「專業諮詢服務」後，不少內容如三權分立被刪改，楊潤雄強調，香港不是實行三權分立制度，留意到社會有很多爭拗，因此有必要在教科書講清楚，通識未有教科書審查機制，因此教育局的「專業諮詢服務」，是希望確保書本內容要陳述事實。