薛永恒指逾90%登記市民現身檢測屬意料之外　疫情穩定將推健康碼

全民檢測計劃踏入第5天，創新及科技局局長薛永恒今早(5日)在電台節目表示，截至早上8時，有97.8萬市民預約參與檢測，當局已完成了約65萬個樣本取樣，而今日有51個檢測中心額滿。薛指，登記檢測的市民出席率超過9成，認為是「好的數字」，屬意料之外。

薛表示，當局收到160多宗個人資料被用作登記的投訴，調查後發現有90多宗涉盜用他人身份，會轉介警方跟進。

薛又稱，來往粵港澳三地的健康碼措施已準備就緒，待本港疫情穩定，就可以推行。他說，屆時需要過關的市民，從網上取得配額後，要到指定檢測中心做測試，若為陰性，檢測結果會上傳到衞生署網站，市民便可從網站下載香港健康碼，再申請轉換成粵康碼或澳康碼，過境時豁免強制檢疫。

另外，薛稱政府將推出「感染風險通知」手機應用程式，讓市民乘搭的士或進出公共場所時，記錄自己去過的地方，一旦日後有的士司機或乘客確診，便可收到程式的通知。薛又強調，市民可自行決定下載程式與否，而政府亦不會記錄市民的行蹤。他又指，預計冬季疫情或有反覆，故政府計劃在未來一、兩周再派銅芯口罩。