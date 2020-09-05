議員斥司法不彰「無王管」　黎智英5案纏身隨時再甩身

壹傳媒黎智英刑恐記者案獲放生，雖然黎仍有非法集結等5案纏身，但議員葛珮帆直言，對香港現時司法系統感到非常憂慮，形容是「無王管」狀態；有鑑上次黎公然恐嚇記者證據確鑿，惟律政司拖足三年才起告，對證人及控方都非常不利，對此大斥司法不公道。她續指，如司法繼續不彰，黎有保護傘在身，他仍可「甩身」。她又指，香港若要投訴法官，制度不透明，建議應參考英國做法，設定量刑委員會，讓大眾監察法官行為和判刑。

黎智英現時有多宗官司在身，雖然他在刑事恐嚇東方記者案獲放生，但他另外仍然有4宗刑事案件已經被告上法庭，當中涉及去年和今年多次未經批准集結。另外，他於今年8月10日被警方國家安全處拘捕，目前正保釋候查，並須於12月2日到警署報到，或會再被檢控。

黎智英被指涉及去年3宗未經批准集結案，被控2項未經批准集結及3項參與未經批准集結。控罪指他於2019年8月18日及10月1日組織和參與未經批准集結，並於2019年8月31日參與未經批准集結。上述5項控罪，每罪的最高刑罰為監禁5年，該3宗案件會在區院審訊，而區院的判刑上限為監禁7年。

該3宗案件於早前在西九龍法院提訊時，控方指黎智英等人涉嫌於保釋期間、即今年6月4日再犯，且有潛逃風險，遂向法庭提出申請，要求將保釋條件「加辣」，包括禁止他們離境，及要他們到警署報到，裁判官拒絕控方申請，准許他們以原有條件繼續保釋，案件押後至9月18日在區院再提訊。

另外，黎智英與支聯會主席李卓人、副主席何俊仁及秘書蔡耀昌等人，早前再被警方發出傳票檢控，指他們於今年6月4日在銅鑼灣維園煽惑他人參與未經批准集結，該案則押後至9月15日在西九龍法院再提訊。

除了上述4宗已在法庭提訊的案件外，警方國家安全處於今年8月再採取行動，拘捕黎智英、其兩名兒子黎見恩及黎耀恩、壹傳媒行政總裁張劍虹、營運總裁兼前財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光，以及身兼「我要攬炒」成員周庭、李宇軒及李宗澤等人。

他們被指涉嫌違反《港區國安法》或涉嫌干犯串謀欺詐等罪，眾人均獲准保釋候查，其中李宇軒早前擬偷渡被中國海警截獲，而黎見恩將於下周一(7日)向警方報到，其餘人士則已於今年9月2日向警方報到，並須於12月初再到警署報到。