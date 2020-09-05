質疑黎智英獲放生涉原則性錯誤　法學專家提5點上訴理據

壹傳媒黎智英涉刑恐東方記者案，雖表證成立，黎最終卻「甩身」，各界人士連日來批評判決不公。有法學教授分析5點上訴理據，指出控方的陳詞具法理、事實、證據及法律基礎支持，呈堂的控方證據已達到毫無合理疑點，認為律政司要積極考慮上訴，相信會有上訴成功的機會。

法學教授、香港法學交流基金會執行委員會副主席傅健慈表示，對裁決感到失望，他分析5點上訴理據，第一點是質疑裁決涉原則性錯誤，或未全盤考慮控方已完成法律舉證責任，所有呈堂的控方證據已達到毫無合理疑點的程度；第二是受害人，即記者本人已到法庭親身作供，也經過辯方大律師的盤問下，記者的證據也沒有受到動搖或受損，而記者亦可清楚說出事實真相及其受驚的感受，更接受精神科醫生的治療。

他續指，第三點是黎智英本人也承認曾用粗言穢語罵記者，形容黎的解釋、聲稱是要申請禁制令是在狡辯。第四點是為記者診治的精神科醫生上庭作供時，其證供沒有受到任何挑戰，專家能證明受害人因此事而精神上受到損壞以至需要接受治療，亦能證明受害人的精神受到創傷。第五點是控方的陳詞結實，具法理、事實、證據及法律基礎支持，可惜法官沒有接納。