有市民檢測採樣時險嘔吐　長者對網上登記感不便

全民檢測計劃自本月1日展開，至今已第5天，政府昨(4日)宣布計劃會延長多4天至本月11日。東網記者今早(5日)到旺角界限街一號體育館視察，在紅色暴雨警告信號下，有約數十名市民冒着滂沱大雨排隊，期間有職員維持秩序，要求市民保持社交距離。有市民在檢測過程中感不適，險些嘔吐，亦有長者即場排隊「博一博」，並指對網上登記感不便。

從事美容業的江小姐表示，檢測的過程大致順暢，惟進行採樣時感不適，險些嘔吐。她又擔心，大批市民在同一場所做檢測會增加感染風險，且完成檢測後仍會有確診機會，但因工作需接觸不少客人，故仍前來參加全民檢測，以「買個安心」。

菲傭Lou則說，透過傭主得知全民檢測計劃，自己假日時會與不少外傭聚集，風險較大，故自願在放假時做檢測。而年約8旬的王婆婆，稱自己不懂網上登記，只是剛好路過「博一博」，才即場排隊做檢測，認為政府需考慮長者的需要，以便他們預約。

另外，中一生王同學謂，雖無病徵，但仍想知道自己是否隱形患者，以保障他人的安全。她又指，身邊的同輩均有參加全民檢測，認為計劃出發點正面。