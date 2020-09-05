疫情下照顧智障子女壓力更大　家長要留意自己情緒

今日葵涌邨發生倫常命案，一名婦人疑不勘照顧智障兒子壓力，涉勒死兒子。照顧智障子女的辛酸，外人難以理解。嚴重弱智人士家長協會前主席李芝融表示，受近日疫情影響，加上早前梨木樹有院舍爆發疫情，不少家長將在院舍留宿的子女接回家，因為家長擔心子女有機會染疫，故接回家中照顧。此外，院舍因疫情關係暫停探訪，有家長不欲與子女長期分離，亦會接子女回家全力照顧。而院舍的社工會定時與家長聯絡，跟進個案，但只是間中作出觀察及提供轉介。他認為在疫情下，家長更感到徬徨無助，政府對家長支援不足，希望政有個案管理系統跟進個案。

而智障學童一般在18歲在特殊學校畢業，然後輪候護理院或其他院舍。在一般情況下，學童畢業後，延續1至2年，至20歲離開學校。他估計案中的事主，可能已經離開學校，正在輪候護理院的階段，故最近回家與家人同住。但他不排除因疫情關係影響，輪候時間延長。

因長期照顧智障子女，家長精神壓力很大，家長如發現自己出現負面情緒、感到生命無意義或感到厭惡的話，就是警號，需要尋找他人協助，包括家長會、機構社工或紅十字會心理支援服務等。如家長情緒出現問題，行為可以突然失控，釀成悲劇。