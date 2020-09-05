鄭若驊撰文指港府架構以行政主導　學者批解釋太遲

本港近日就政治體制是否屬於「三權分立」問題議論紛紛，被嘲「避政司司長」的律政司司長鄭若驊今日（5日）撰文表示，香港特區的政治體制是以行政長官為首的行政主導制度，行政、立法及司法機關根據《基本法》在行政主導下各司其職，又指若從憲制角度正確理解政治體制，必然會明白本港架構是以行政主導。大家不應只着眼於一個概念的表面稱謂，而應該從實質上去作出了解，避免不必要的爭拗。惟有學者批評，鄭作為特區法律機關的首長，早該在爭議之初便出來以法律角度向公眾澄清，炮轟在爭議觸發後多天才發網誌解釋，直斥作用不大和太遲。

鄭在網誌表示，大家必需明白香港特區和特區政府是全國人大根據《憲法》作出設立香港特區和《基本法》的決定，並最終獲表決通過而成立。而特區的權力亦是透過《基本法》賦予，以履行職責。

鄭強調特區架構以行政為主導，並列舉法律條文解釋指，根據《基本法》第43條、第60條及第48條，行政長官是香港特區和特區政府的首長，作為雙首長必需按《基本法》賦予的權力履行職責，又指行政長官的職權是領導特區政府、簽署法案、決定政府政策等。此外，《基本法》亦列明香港特區的法官經獨立委員會推薦，由行政長官任命。

鄭又指，行政、立法及司法機關各有不同的職責，惟立法會議員提出涉及政府政策的法案，亦必需得到行政長官的書面同意，可見行政與立法機關在履行職務上是互有關連，但提出法案的主導權在於行政機關。

至於司法方面，鄭表示，《基本法》賦權特區法院獨立行使司法權，包括終審權，並肯定指出本港的司法獨立絕對不會受現時的政治體制影響，又指行政機關在政治體制中雖然享有較大的決策制訂權，但必需遵守法律，決定亦可以受到司法挑戰，由法庭獨立地按法律和證據裁定有關行為是否合法。

然而，本港就「三權分立」的爭議已有數日，而多名政府官員、資深政界人士等均先後就事件解釋，理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直斥，「今日先出嚟解釋太遲喇」。陳又狠批鄭和政府有「2個遲」，首先，本港素來有法官或政界人士簡單以「三權分立」概括本港體制，惟政府沒有先知先覺、及早澄清。

至於鄭失職在於解釋太遲，陳炮轟鄭作為特區法律機關的首長，早該在爭議之初便出來以法律角度向公眾澄清，然而卻在爭議觸發後多天才發網誌解釋，直斥網誌接觸面有限，相信對於向公眾釋疑方面作用不大。